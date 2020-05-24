بالصور | مصلون يكسرون إجراءات الجائحة ويصلون العيد جماعياً

2020/05/24 | 15:55 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أظهرت الصور الواردة من مدينة الصدر آلاف المصلين وهم يؤدون صلاة العيد في الشوارع دون الالتزام بالإجراءات الوقائية

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