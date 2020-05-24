«إعلانه لامتصاص الرأي العام»: ما تأثير اعتقال “قرداش” على “داعش”؟

2020/05/24 | 15:55 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- منذ أيام، أعلنَ #جهاز_المخابرات العراقي، اعتقال #عبدالناصر_قرداش، أحد أهم قيادات #داعش منذ تأسيسه، و #تنظيم_القاعدة قبلاً من تأسيس “داعش” في 2011.قال رئيس #الحكومة_العراقية، #مصطفى_الكاظمي، إن اعتقاله «أمرٌ مهم؛ لأنه يملك “بنكاً من المعلومات” عن…

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