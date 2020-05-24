ناشط مدني يكشف تفاصيل «تعذيبه وإهانته» على يد الشرطة العسكريّة في عفرين

2020/05/24 | 15:55 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف الناشط المدني “محمود الدمشقي” عن تعرضه للتعذيب والإهانة على يد عناصر الشرطة العسكريّة التابعة لفصائل «#الجيش_الوطني» خلال فترة احتجازه في مدينة #عفرين بريف #حلب الشمالي.وقال الدمشقي عبر صفحته الشخصية في فيسبوك: إن أحد…

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