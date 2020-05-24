عيد فطر استثنائي على وقع الحجر المنزلي وإجراءات مواجهة كورونا

2020/05/24 | 15:55 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كأغلب المناسبات الاجتماعيّة هذا العام، يأتي عيد الفطر على «المسلمين» حول العالم، في ظل ظروف استثنائيّة بسبب انتشار فيروس كورونا، وتدابير عزل مشددة في أغلب الدول، منعت الزيارات العائليّة خلال ايّام العيد.عيد بدون صلاة…

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