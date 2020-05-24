نيمار يغازل برشلونة بذكرى قديمة

2020/05/24 | 15:56 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

واصل البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان، إرسال الإشارات إلى ناديه السابق برشلونة.

وتزعم العديد من التقارير الصحفية الإسبانية والفرنسية، أن الدولي البرازيلي يرغب بشدة في العودة إلى “كامب نو”، الموسم المقبل.

وعزز هذه التكهنات، نشر نيمار فيديو لهدف قديم له مع البارسا ضد فياريال، حيث مزجه بجزء من فيلم “أليس في بلاد العجائب”.

واعتبرت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الكتالونية، أن مهاجم باريس سان جيرمان يغازل برشلونة بهذا المقطع، لا سيما أنه يأتي عقب التصريحات الإيجابية لكيكي سيتين، مدرب البلوجرانا، عن النجم البرازيلي.

وكان نيمار قد مثل برشلونة من 2013 وحتى 2017، قبل أن ينتقل إلى الفريق الباريسي، عبر تفعيل الشرط الجزائي في عقده (222 مليون يورو).

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