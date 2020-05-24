2020/05/24 | 15:56 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم- ديالى

دعا مستشفى بعقوبة التعليمي في محافظة ديالى، الاحد، المواطنين إلى عدم مراجعته إلا للضرورة القصوى.

...





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( مستشفى بعقوبة بديالى يدعو المواطنين إلى عدم مراجعته بسبب كورونا) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( مستشفى بعقوبة بديالى يدعو المواطنين إلى عدم مراجعته بسبب كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).