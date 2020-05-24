2020/05/24 | 15:59 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد هنئ النائب حسين اليساري رئيس لجنة الاوقاف والشؤون الدينية النيابية مسلمي العراق ومسلمي العالم بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، داعيا العراقيين إلى الاحتفال وإداء صلاة العيد والاحتفال داخل منازلهم وإشاعة روح التعاون والتكافل فيما بينهم والالتزام بتوصيات خلية الأزمة والسلامة الوطنية.وأكد رئيس لجنة الاوقاف النائب اليساري في بيان تلقت “العهد نيوز” نسخة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاوقاف النيابية تدعوا للاحتفال داخل المنازل وتبادل التهاني عبر وسائل التواصل الاجتماعي) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاوقاف النيابية تدعوا للاحتفال داخل المنازل وتبادل التهاني عبر وسائل التواصل الاجتماعي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).