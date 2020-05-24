(فيديو) مراسلة أم «موظفة تموين»؟… مطاردة بين صحفيّة سوريّة وبائع خضار في دمشق

2020/05/24 | 15:59 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دخلت مراسلة قناة «الإخباريّة السوريّة» الرسمية، في مطاردة مع بائع خضار في أحد الأسواق الشعبيّة للعاصمة دمشق، وذلك خلال إجرائها مقابلات عن الأوضاع المعيشية في مناطق سيطرة الحكومة السوريّة ضمن برنامج «لو كنت مسؤولاً»، في…

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