فيديو.. إمام يهرب من الشرطة بعد إقامته صلاة العيد في مصر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثار إعلان الرئاسة المصرية العفو عن محسن السكري، ضابط أمن الدولة الأسبق المدان بقتل الفنانة اللبنانية سوزان تميم والصادر بحقه عقوبة السجن المؤبد، حالة من الغضب على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر.

وكان حكم في 2010 على الضابط السابق بالسجن 25 عاما لقتله بطعنات سكين قبل سنتين من ذلك، سوزان تميم في دبي، وكشفت محاكمته أنه عمل بأمر من صديق سوزان التي كانت تبلغ من العمر 30 عاما، قطب العقارات المصري هشام طلعت مصطفى، لقاء مليوني دولار.

وكانت محكمة البداية حكمت في 2008 على الرجلين بالإعدام قبل أن يخفف الحكمان في الاستئناف.

وعبر النشطاء عن غضبهم كيف يتم العفو الرئاسي عن شخص صدر عليه حكم قضائي بالجريمة، في وقت يقبع آلاف المعتقلين السياسيين في السجون .

عفو رئاسي عن القاتل محسن السكري وقبله عن البلطجي نخنوخ وعندك 922 معتقل ماتوا داخل السجون بالإهمال الطبي كانوا ممكن ياخدوا عفو صحي ويموتوا في بيوتهم وسط عيالهم.

مفيش ظلم وقهر أكتر من كدةPosted by ‎أحمد عبد القوي‎ on Saturday, May 23, 2020وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أصدر قرارا جمهوريا السبت بالعفو عن العقوبة الأصلية وما تبقى منها، وعن العقوبة التبعية، المحكوم بها على عدد 3157 سجينا من المحكوم عليهم، والذي يمثل أكبر قرار عفو خلال السنوات الأخيرة، بمناسبة عيد الفطر .

خروج محسن السكري المحكوم عليه بالمؤبد في قتل سوزان تميم و من قبله هشام طلعت مصطفى يعفو رئاسي..



يثير تساؤلات تحتاج لاجابة..



و رسالة لكل صاحب مال او سلطة اقتل و اخرج بعفو رئاسي!!Posted by Bassem Baza on Saturday, May 23, 2020وكتبت الزهراء محمود حسين ابنة الإعلامي محمود حسين والمحبوس احتياطيا منذ سنتين، على صفحتها على فيسبوك: "يعني ناس زي قاتل سوزان تميم تاخد عفو وناس محبوسة احتياطي من سنين ومعملتش حاجة تفضل محبوسة؟".

يعني ناس زي قاتل سوزان تميم تاخد عفو وناس محبوسة احتياطي من سنين ومعملتش حاجة تفضل محبوسة؟Posted by Az-zahraa Mahmoud Hussein on Saturday, May 23, 2020بينما قال الناشط والإعلامي تامر أبو عرب: "في جريمة قتل عمد ثابتة مفيهاش ثغرة واحدة نجا القاتل والمحرض من حكم الإعدام في الدرجة الأولى ثم خرجوا من السجن بعد كام سنة".

في فبراير ٢٠١٢ أيدت محكمة النقض الحكم على محسن السكري بالسجن المؤبد عن جناية القتل العمد و٣ سنين سجن عن تهمة حيازة سلاح...Posted by Tamer Abuarab on Saturday, May 23, 2020وكان الرئيس السيسي أصدر منذ 3 سنوات عفواً رئيساً عن هشام طلعت مصطفى وهو المتهم الأول في القضية.

كما كتب أحد الناشطين على صفحته على فيسبوك: " وفي ليلة العيد تجلّت إنسانية الرئيس السيسي وقرر العفو عن محسن السكري (...)، مبروك للقتلة والمحرضين والبلطجية، هي دي الناس اللي تستاهل العفو من الريّس".

وفي ليلة العيد تجلّت إنسانية الرئيس السيسي وقرر العفو عن محسن السكري قاتل الفنانة سوزان تميم في دبي قبل عدة سنوات، علما...Posted by ‎أنس زكي‎ on Saturday, May 23, 2020

