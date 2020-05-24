شرطة النجف تغلق مداخل المدينة ومقبرة وادي السلام بالكتل الكونكريتية

2020/05/24 | 16:03 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/النجف باشرت افواج طوارئ النجف بحملة مبكرة لغلق المداخل الخارجية للمحافظة ومقبرة وادي السلام بالكتل الكونكريتية.وأشار بيان لقيادة شرطة النجف، أن " بحسب توجيهات قائد شرطة محافظة النجف الاشرف والمنشآت العميد فائق فليح الفتلاوي، باشرت أفواج طوارئ المحافظة بغلق المداخل الرئيسية الخارجية مع المحافظات الأخرى".وأضاف البيان " كما قامت افواج طوارئ النجف الأشرف بتفتيش مقبرة وادي السلام وتثبيت الكتل الكونكريتية والصبات في مداخلها لفرض حظر شامل للتجوال في المقبرة خلال ايام العيد باستثناء الجنائز".

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