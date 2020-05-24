بمشاركة 80 قارئا..  قارئ العتبة الحسينية تحصد المرتبة الأولى بمسابقة قرآنية للتلاوة في بريطانيا

2020/05/24 | 16:03 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..حصد قارئ العتبة الحسينية المقدسة، أسامة عبد الحمزة الكربلائي المركز الأول في المسابقة القرآنية الالكترونية للتلاوة والتي اقيمت في بريطانيا بمشاركة (80) قارئا من مختلف دول العالم.ووفقا للموقع الرسمي للعتبة فأن، “قارئ العتبة الحسينية المقدسة أسامة عبد الحمزة الكربلائي أحرز المركز الأول في المسابقة القرآنية الالكترونية للتلاوة والتي أقامتها دار الفرقان في […]

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