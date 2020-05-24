الأزمة النيابية تحدد موعد تنفيذ قرار الصحة بعودة الدوام الى الجامعات

2020/05/24 | 16:05 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص… كشفت خلية الأزمة النيابية، الأحد، عن موعد تنفيذ قرار وزير الصحة حسين التميمي بعودة الدوام الرسمي في الجامعات والمعاهد.وقال عضو الخلية عباس عليوي في تصريح لـ/ المعلومة /، إن “قرار وزير الصحة حسن التميمي بعودة الدوام الرسمي للجامعات والمعاهد سينفذ بعد عيد الفطر المبارك”، لافتا إلى إن “الجامعات قد ستستأنف الدوام الأسبوع […]

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