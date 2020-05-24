مرتضى يكشف حقيقة مفاوضات أزارو والمحمدي

2020/05/24 | 16:06 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة الزمالك، أن أحمد رفعت، لاعب الفريق المعار للاتحاد السكندري، سيعود للنادي الأبيض مع نهاية الموسم الجاري.

وقال مرتضي، خلال تصريحات تليفزيونية لقناة الزمالك، إن رزاق سيسيه، لاعب الفريق الآخر المعار للاتحاد، سيتم بيعه، وإذا لم تصله عروض سيعود للنادي أيضا.

وأضاف أن الزمالك لم يفاوض وليد أزارو وباهر المحمدي، كما يردد البعض، وهناك صفقتان سينتهي منهما النادي خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأوضح أن أحمد مرتضى، عضو مجلس إدارة النادي، وأمير مرتضى، المشرف على فريق الكرة، عقدا جلسة مع باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق.

وتابع: “تم الاتفاق مع كارتيرون على تجديد تعاقده مع الزمالك، وخلال أسبوع سيتم الانتهاء بشكل رسمي من هذا الملف”.

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