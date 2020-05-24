2020/05/24 | 16:09 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خلية ازمة النجف تسمح بفتح الجوامع والمساجد بعد العيد هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/24 | 16:09.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خلية ازمة النجف تسمح بفتح الجوامع والمساجد بعد العيد) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خلية ازمة النجف تسمح بفتح الجوامع والمساجد بعد العيد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).