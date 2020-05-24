برلماني : مجلس النواب معطل دون مبررات

2020/05/24 | 16:35 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]اكد النائب عن تحالف سائرون رياض المسعودي , الاحد , ان مطالبة تحالفه بإقالة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي لم يكن لاهداف سياسية وانما لتعطيله عمل البرلمان لمدة طويلة دون داع, مبينا ان سائرون وعدد من القوى السياسية النيابية تقف معنا بنا نسعى اليه.

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