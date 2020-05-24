القوات الامنية تبدأ بغلق الشوارع الرئيسية في بابل

2020/05/24 | 16:39 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادافاد مصدر امني في محافظة بابل، اليوم الاحد، بان القوات الامنية بدأت بأغلاق الشوارع الرئيسية في مدينة الحلة بالحواجز الكونكريتية.وقال المصدر لـ"كلكامش برس" ان "القوات الامنية في قيادة شرطة المحافظة بدأت بأغلاق الشارع الرئيسية في مدينة الحلة باستخدام الحواجز الكونكريتية".وأضاف ان "هذا الاغلاق يأتي تنفذا لقرار خلية الازمة بفرض حظر التجوال الشامل خلال عيد الفطر المبارك".

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