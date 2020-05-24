2020/05/24 | 16:40 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: قالت تقارير صحفية تركية، اليوم الاحد، إنه تقرر زيادة الضريبة المفروضة على شراء العملة الصعبة إلى واحد بالمئة من 0.2% في خطوة تستهدف احتواء تداعيات جائحة فيروس كورونا على الليرة.وقالت “رويترز”، ان خبر الجريدة الرسمية، يحمل القرار المنشور في الجريدة تاريخ 23 مارس/ آذار ويسري بأثر فوري، ويشمل معاملات الصرف الأجنبي […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تفاصيل تهم السائحين والمقيمين،،تركيا ترفع ضريبة النقد الأجنبي) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تفاصيل تهم السائحين والمقيمين،،تركيا ترفع ضريبة النقد الأجنبي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).