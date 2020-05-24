الاطاحة بصاحب اكبر رقم في سرقة السيارات ببغداد

2020/05/24 | 16:40 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الشرطة الاتحادية، اليوم الاحد، القاء القبض على "صاحب اكبر رقم" في سرقة السيارات بالعاصمة العراقية بغداد، مشيرة الى سرقته 48 سيارة.

تتمة ..

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