سعي أمريكي حثيث لإعادة التوازن العسكري مع روسيا

2020/05/24 | 16:42 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز تقدم البنتاغون بطلب إلى الكونغرس الأمريكي، لتخصيص 18 مليار دولار، للبدء بتصنيع غواصتين نوويتين جديدتين من طراز “كولومبيا”.وذلك بعد إعلان روسيا عن عدد من الأسلحة الحديثة الواعدة، التي تضمن لها سلامة أراضي البلاد لعشرات السنوات المقبلة.وأوضح الخبير العسكري الاستراتيجي، علي مقصود، في حديث لإذاعة سبوتنيك أن:” إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، […]

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