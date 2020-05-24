اعتداءات للمستوطنين واعتقالات للاحتلال بالضفة أول أيام العيد

2020/05/24 | 16:42 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” أن قوات الاحتلال اعتقلت ثلاثة فلسطينيين من أنحاء الضفة الغربية المحتلة، فيما تصدى أهالي مدينة نابلس (شمالا) لهجوم نفذه مستوطنون على متنزه ببلدة حوارة.وأفادت “وفا”، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب محمد الجعبري بعد الاعتداء عليه بالضرب عند مدخل المسجد الإبراهيمي.واعتقلت قوات الاحتلال الشاب شادي سدر أثناء […]

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