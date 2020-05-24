2020/05/24 | 16:47 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..تبدأ اليوم الأحد، محاكمة رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو ليصبح أول رئيس وزراء في السلطة يخضع لمحاكمة جنائية في تهم تتعلق بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة.وأفاد موقع هيئة البث الإسرائيلية، بأن نتنياهو يواجه 3 تهم جنائية منفَصِلة.وأوضحت أن “الملف الأول الذي يتهم به نتنياهو، تنسب له فيه تلقي الهدايا الثمينة من رجال […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انطلاق محاكمة نتنياهو بتهم الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انطلاق محاكمة نتنياهو بتهم الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).