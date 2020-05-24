محافظة عراقية تسجل ٧٧ حالة شفاء من فيروس كورونا بيوم واحد

2020/05/24 | 16:50 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ سجلت محافظة البصرة، يوم الأحد، 77 حالة شفاء و5 إصابات جديدة بفيروس كورونا.

وذكر بيان لدائرة صحة البصرة ورد لوكالة شفق نيوز، أن "الموقف الوبائي ليوم الأحد، 24/5/2020 بلغ 5 حالات موجبة بفيروس كورونا، موضحا أن "الحالات التي تماثلت للشفاء الجديدة بلغ 77 حالة".

واشار البيان إلى أن "عدد الحالات الموجبة التراكمية ارتفع الى 747 بينها ( 18 وفيات + 578 شفاء + 7 حالات حرجة في العناية المركزة وعلى الاوكسجين ماسك فقط + 144حالة مستقرة قيد العلاج )".

وسجلت دائرة صحة بغداد / الكرخ في وقت سابق اليوم الأحد، اكثر من ٥٠ اصابة جديدة بفيروس كورونا، كما سجلت دائرة صحة بابل اصابة جديدة.

وأعلنت وزارة الصحة العراقية امس السبت تسجيل ٥ وفيات و٣٠٨ إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال ٢٤ ساعة الماضية، وهي الحصيلة الأعلى في يوم واحد منذ ظهور الجائحة.

وارتفع مجموع الإصابات في العراق إلى ٤٢٧٢، ومجموع حالات الشفاء الى ٢٥٨٥، والراقدين الكلي الى ١٥٣٥، ومجموع الوفيات الى ١٥٢.

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