اربع دول خليجية تسجل نحو 4500 إصابة وعشرات الوفيات بكورونا

2020/05/24 | 16:50 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ سجلت اربع دول خليجية، يوم الاحد، نحو 4500 إصابة وعشرات الوفيات بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية.

‬وأعلنت وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية اليوم تسجيل 11 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الساعات الـ 24 الأخيرة.

كما سجلت المملكة 2399 إصابة جديدة ليبلغ مجموع الإصابات 72560، فيما تعافي 2284 مصابا من فيروس كورونا ليبلغ مجموع المتعافين 43520.

من جانبها، أعلنت سلطنة عمان عن تسجيل 513 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد 19)، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ليصل العدد الكلّي للمصابين إلى 7770.

كما سجلت وزارة الصحة العمانية 36 وفاة، مشيرة إلى تماثل 1933 حالة للشفاء.

وفي الكويت، أعلنت وزارة الصحة اليوم (الأحد)، تسجيل 838 إصابة جديدة بمرض كورونا المستجد (كوفيد - 19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 21302 حالة.

واشارت الوزارة الى "تسجيل 8 حالات وفاة إثر إصابتها بالمرض، ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 156 حالة.

بدورها،، أعلنت وزارة الصحة في الإمارات اليوم (الأحد)، تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد إلى 245 حالة.

وأشارت الوزارة في بيان صحفي، أوردته وكالة أنباء الإمارات (وام) اليوم، إلى "تسجيل 781 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 29485 حالة".

ولفتت إلى أن "561 مصاباً تماثلوا للشفاء ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 15056".

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