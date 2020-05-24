مسجدي: إيران مستعدة لنقل خبراتها إلى العراق في مجال النقل والمواصلات

2020/05/24 | 16:51 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز أكد سفير الجمهورية الاسلامية الايرانية في العراق، ايرج مسجدي، اليوم الأحد، استعداد الشركات الايرانية لنقل تجاربها وخبراتها في مجال الطرق والنقل والمواصلات الى العراق .وأعرب “مسجدي” خلال لقائه وزير النقل والمواصلات “ناصر حسين الشبلي” عن امله في ان تشهد الدورة الجديدة تطوير وتقوية العمل المشترك بين البلدين في مجال النقل والمواصلات، باعتبارهما […]

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