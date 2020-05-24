2020/05/24 | 16:52 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد النائب عن تحالف سائرون امجد العقابي، ان اختيار مرشحي الوزارات الباقية من الحكومة للجديدة سيكون بعيدا عن المحاصصة.

وأوضح العقابي في تصريح، ان لجنة التفاوض مع رئيس الوزراء ستعمل بشكل منصف ووفق المعايير المحددة لاختيار الشخصيات المرشحة لتلك الوزارات، ضيفا ان الكاظمي سيكلف شخصيات مستقلة ومهنية بعد تسلمه الأسماء التي تطرحها الكتل السياسية، والتي ستتضمن أكثر من مرشح لاختيار الأفضل من بينها.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العقابي: اختيار الوزراء الباقين من حكومة الكاظمي سيكون بعيدا عن المحاصصة) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العقابي: اختيار الوزراء الباقين من حكومة الكاظمي سيكون بعيدا عن المحاصصة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).