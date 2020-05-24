سان جيرمان يقرر إغلاق أبوابه على نيمار ومبابي

2020/05/24 | 16:55 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..يستعد باريس سان جيرمان لاستكمال محتمل للموسم قاريا، لكن تركيزه الأساسي سيكون على الاحتفاظ بثنائي الهجوم البرازيلي نيمار، والفرنسي كيليان مبابي.وتتجه أنظار تقارير الانتقالات نحو أغلى لاعبين في العالم، نيمار ومبابي.فالأول يدور الحديث منذ أشهر عن رغبة متبادلة بينه وبين ناديه السابق برشلونة، بإعادة وصل ما انقطع في صيف 2017.أما […]

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