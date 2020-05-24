2020/05/24 | 16:56 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (دولة عربية تعلن السيطرة على كورونا وتأمل بعودة السياحة في تموز) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (دولة عربية تعلن السيطرة على كورونا وتأمل بعودة السياحة في تموز) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).