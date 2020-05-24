وزارة التخطيط تناقش ملفات «بارزة» مع البنك الدولي

2020/05/24 | 16:56 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أعلنت وزارة التخطيط، الاحد، مناقشة ملفات "بارزة" مع ممثل البنك الدولي في العراق.

وقال وزير التخطيط خالد بتال في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية "واع" واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "الاجتماع مع ممثل البنك الدولي لم يتناول الاقتراض الجديد، وإنما كان مخصصاً لبحث تفعيل المشاريع التنموية الممولة من البنك الدولي قبل الأزمة المالية والصحية الحالية"، لافتاً إلى أن "الاجتماع شهد أيضاً بحث الأموال المتاحة من البنك الدولي للعراق".

وأضاف بتال أنه "بحث أيضاً مع ممثل البنك الدولي بعض الإشكالات الحالية بين البنك وبعض الوزارات القطاعية المستفيدة من المشاريع وكيفية حلها في ضوء عدم إقرار قانون الموازنة الذي يمثل الغطاء القانوني لتلك المشاريع".

وكان وزير التخطيط، خالد بتّال النجم، قد بحث يوم الخميس الماضي مع بعثة البنك الدولي سبل تعزيز الجهود الوطنية، لمواجهة جائحة فيروس كورونا، والأزمة المالية، الراهنة التي يمر بها العراق، جرّاء انخفاض أسعار النفط.

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