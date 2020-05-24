مصدر: تسجيل 18 اصابة بفيروس كورونا في كربلاء

2020/05/24 | 16:58 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - كربلاء

كشف مصدر طبي، الاحد 24-5-2020، عن تسجيل 18 اصابة بكورونا اليوم في كربلاء.

وقال المصدر لـ ( بغ...





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