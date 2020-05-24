مصدر: قائد شرطة واسط يقدم استقالته من منصبه

2020/05/24 | 16:58 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم _ واسط

أفاد مصدر أمني، في محافظة واسط، اليوم الاحد، بأن القائد شرطة المحافظة قدم استقالته من منصبه.

وقال المصدر، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "قائد شرطة واسط اللواء علاء غريب، قدم استقالته من منصبه"، مبيناً أن "بسبب الاستقالة يأتي لضغوط يواجهها غريب من المحافظ محمد جميل المياحي" حسب ما قاله.

بغداد اليوم- ديالى

كشف القيادي في الحشد الشعبي صادق الحسيني، الاحد، (24 أيار 2020)عن اجراء 4 عمليات تمشيط مباغتة في 4 مناطق داخل المحافظة.

وقال الحسيني في حديث لـ( بغداد اليوم)، إن " مفارز قتالية من عدة الوية في الحشد الش

بغداد اليوم- بابل

أعلنت قيادة شرطة بابل، الاحد، القبض على 3 اشخاص بحوزتهم مادة الكرستال في سيطرة النيل الرئيسية مالي مدينة الحلة.

وقالت القيادة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "مفارز سيطرات شرطة بابل ضبطت على ثلاثة اشخاص بالجرم المشهود وبح

بغداد اليوم- كركوك

أفاد مصدر أمني، في محافظة كركوك، الأحد (24 ايار 2020)، بالعثور على جثة شرطي منحوراً داخل سيارته جنوب شرقي المحافظة.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "القوات الأمنية عثرت على جثة شرطي تم نحره داخل سيارته نوع بيك آ

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