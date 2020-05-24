البصرة تسجل 5 اصابات جديدة بفيروس كورونا

2020/05/24 | 16:58 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - البصرة

اعلنت دائرة صحة البصرة ، الاحد 24-5-2020، تسجيل 5 اصابات جديدة بفيروس كورونا.

وقالت الدائرة في بيان ان " عدد الحالات الموجبة ( المصابة ) الجديدة بلغ 5 وعدد الحالات التي تماثلت للشفاء الجديدة 77 عدد الحالات الموجبة التراكمية 747".

واشارت الى ان العدد التراكمي بعد الموقف الوبائي اليوم بلغ 18 حالة وفاة و 578 حالة شفاء + 7 حالات حرجة في العناية المركزة وعلى الاوكسجين ماسك فقط + 144حالة مستقرة قيد العلاج".

وسجلت وزارة الصحة العراقية، أمس السبت، ’’قفزة هائلة’’ بعدد الاصابات بفيروس كورونا المستجد، اذ بلغ عدد الحالات المصابة الجديدة اكثر من 300 اصابة، بينها 6 اصابات في محافظة البصرة.

وجاء في الموقف الوبائي اليومي للأصابات المسجلة لفايروس كورونا المستجد في العراق، الذي نشرته الوزارة "- تم فحص ( 6352 نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق (182182).

وتابع "سجلت مختبرات وزارة الصحة والبيئة لهذا اليوم 308) إصابة في العراق موزعة كالتالي: "بغداد/ الرصافة: 179، بغداد/ الكرخ: 94، مدينة الطب: 1، البصرة: 6، النجف: 1، السليمانية: 7، اربيل : 1، دهوك: 1، ديالى: 3، كربلاء: 3، المثنى: 5، واسط: 6، صلاح الدين: 1".

واشار الى ان حالات الشفاء من الفيروس بلغت "53 حالة، وكما يلي: بغداد/ الرصافة: 7، بغداد / الكرخ: 25، البصرة: 14، بابل: 1، ديالى: 6".

اما الوفيات فقد سجلت الصحة "وفاة 5 حالات موزعة كالتالي : 3 حالات في بغداد/ الرصافة، حالتين في مدينة الطب".

وبذلك يكون مجموع الإصابات: "4272، ومجموع حالات الشفاء: 2585، والراقدين الكلي: 1535، ومجموع الوفيات: 152".

بغداد اليوم - كربلاء

كشف مصدر طبي، الاحد 24-5-2020، عن تسجيل 18 اصابة بكورونا اليوم في كربلاء.

وقال المصدر لـ ( بغداد اليوم ) ان " محافظة كربلاء سجلت اليوم 8 اصابة بفيروس كورونا" دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.

وبحسب بيان الموقف الو

بغداد اليوم - متابعة

كشف عضو اللجنة المالية النيابية حنين القدو عن مقترحات حكومية مطروحة لتوفير رواتب الموظفين وتقليل اثار الازمة المالية عبر الاقتراضين الداخلي والخارجي.

وقال القدو في مقابلة متلفزة تابعتها ( بغداد اليوم ) إن "الحكومة العر

بغداد اليوم- ديالى

دعا مستشفى بعقوبة التعليمي في محافظة ديالى، الاحد، المواطنين إلى عدم مراجعته إلا للضرورة القصوى.

وقالت المستشفى في بيان تلقته (بغداد اليورم)، إنه "نظرًا لوجود إصابات بمرض كورونا في محافظتنا خلال الفترة الحالية ولمنع انت

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