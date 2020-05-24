كربلاء تسجّل 18 إصابة جديدة بفيروس كورونا

2020/05/24 | 16:59 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز كشف مصدر طبي، اليوم الاحد، عن تسجيل 18 اصابة جديدة بفيروس كورونا في كربلاء.وقال المصدر لـ”العهد نيوز” ان ” محافظة كربلاء سجلت اليوم 18 اصابة جديدة بفيروس كورونا” دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.ويوم أمس السبت، سجلت وزارة الصحة العراقية، ’’قفزة هائلة’’ بعدد الاصابات بفيروس كورونا المستجد، اذ بلغ عدد الحالات […]

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