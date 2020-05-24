الشرطة الاتحادية: اعتقال صاحب اكبر عدد بسرقة السيارات في بغداد

2020/05/24 | 16:59 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز اعلنت الشرطة الاتحادية، اليوم الاحد، عن اعتقال صاحب اكبر عدد بسرقة السيارات في بغداد.وقالت الشرطة في بيان تلقت العهد نيوز نسخة منه، إنه “بعد سرقته 48 سيارة صاحب اكبر رقم في سرقة السيارات ببغداد يقع في قبضة الشرطة الاتحادية”، مشيرة الى أن “المتهم ( س.ف.ك) قام بسرقة السيارات من خلال عمليات التسليب […]

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