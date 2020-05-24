الغانمي يبحث مع مسجدي التنسيق الأمني على مستوى وزارتي داخلية العراق وإيران

2020/05/24 | 16:59 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بحث وزير الداخلية عثمان الغانمي، مع السفير الإيراني في بغداد، إيرج مسجدي التنسيق الأمني على مستوى وزارتي داخلية البلدين، وإجراءات مواجهة جائحة كورونا.

وقال بيان للوزارة أنه جرى خلال اللقاء بحث مجمل العلاقات بين البلدين وسبل تعزيزها لما يحقق مصلحة الشعبين الجارين.

وأشار بيان الوزارة إلى أن اللقاء شهد بحث مواضيع التنسيق الأمني على مستوى وزارتي داخلية البلدين أضافة إلى الإجراءات المتخذة لمواجهة جائحة كورونا وعدد من المواضيع ذات الاهتمام المتبادل.

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