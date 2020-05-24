نائب يعلن الانتهاء من اعداد قانون الضمان الصحي والتصويت عليه بعد العيد

2020/05/24 | 17:02 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..أكـد النائب صادق السليطي، الاحد، الانتهاء من انضاج قانون الضمان الصحي والتصويت عليه بعد عطلة العيد.وقال السليطـي لـ /المعلومة / إن “الازمة التي يشهدها العراق والعالم حاليا هي أزمة صحية لذلك فأن قانون الضمان الصحي سيكون ضمن اولويات المرحلة المقبلة في مجلس النواب”.وأضاف، ان “القانون تم قراءته مرتين داخل البرلمان واضيف […]

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