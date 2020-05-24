2020/05/24 | 17:04 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / د.عبد الحي زلوم..‏كنت اود ان اتطرق في هذا المقال الى اربعة محاور لكن المساحة المتاحة لا تسمع لذلك فأخصص مقال اليوم للمحور الاول .اما المحاور الاربعة فهي : ـ ‏المحور الأول: أن الشريف الحسين بن علي لم يكن خائنا للخلافة الإسلامية ودولتها كما يدعي كارهوه، ‏كما انه لم ‏يكن ولم […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المشروع الصهيوني والهاشميين.. ما اشبه اليوم بالأمس) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المشروع الصهيوني والهاشميين.. ما اشبه اليوم بالأمس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).