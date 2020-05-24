البصرة تسجل 5 اصابات جدبدة بكورونا

2020/05/24 | 17:10 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادأعلنت دائرة صحة البصرة، اليوم الاحد، عن تسجيل خمس حالات اصابة جديدة بفيروس كورونا في المحافظة لهذا اليوم.وقالت الدائرة في بيان، تلقت "كلكامش برس" نسخة منه، انها "سجلت اليوم خمس حالات اصابة جديدة بفيروس كورونا وبذلك يكون تراكمي الاصابات 747 حالة مؤكدة".وأضافت انها "سجلت شفاء 77 مصابا من فيروس كورونا ليبلغ تراكمي حالات الشفاء 587 حالة".

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