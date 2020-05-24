هولندا تسجل أدنى معدل للوفيات بكورونا منذ أسبوع

2020/05/24 | 17:10 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعةأعلنت السلطات الصحية الهولندية، اليوم الأحد، تسجيل 11 وفاة بفيروس كورونا في الـ24 ساعة الأخيرة، وهي أدنى حصيلة وفيات يومية منذ أسبوع.ويرتفع بذلك إجمالي الوفيات المسجلة إلى 5822 من أصل 45236 مصابا.ويخضع حاليا 11672 مصابا بالفيروس للعلاج في مستشفيات البلاد، أي بزيادة 13 شخصا عن يوم أمس السبت.وشددت السلطات الصحية في بيان على أن العدد الحقيقي للمصابين يبقى أكثر مما هو معلن بسبب عدم خضوع جميع المواطنين للفحوصات.

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