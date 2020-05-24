الرقة… موسم القمح والشعير تحت نيران الحرائق القصف

2020/05/24 | 17:10 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تُعد سنابل القمح والشعير، التي تنتجها الأراضي الزراعية بقرى وبلدات ريف #الرقة، من أجود أنواع السنابل في #سوريا، نظراً لطبيعتها الجغرافية المميزة على ضفتي الفرات، وتربتها الغنية ومناخ المنطقة المعتدل.إذ تراجع إنتاجها هذا الموسم،…

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