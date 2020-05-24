ولاية أسترالية تستعد لأسوأ عاصفة منذ 10 أعوام

2020/05/24 | 17:12 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز قال مسؤولون إن ولاية غرب أستراليا تتأهب، يوم الأحد، لأسوأ عاصفة منذ عشر سنوات إثر التقاء بقايا إعصار مداري بموجة باردة، متوقعين أن تهطل أمطار غزيرة على ساحل الولاية.وتوقع الخبراء هبوب رياح تصل سرعتها إلى 210 كيلومترات في الساعة، يوم الأحد، قرب منطقة بيلبارا، مركز إنتاج الحديد في البلاد، تتجه بعدها جنوبا […]

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