2020/05/24 | 17:21 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تأهل أستاذ الموسيقى الأردني حسن ميناوي في برنامج المواهب البريطاني "بريتنز غوت تالنت" بعدما أبهر لجنة الحكام والجمهور مستخدما "قشة العصير".

الميناوي (48 عاما) ابلغ الحكام أنهم سيعزف لهم ولكنهم صدموا عندما أخرج "قشة العصير" من جيبه وأخذ يعزف عليها مقطعا موسيقيا من أغنية "أيفري نايت إن ماي دريم" للمغنية سيلين ديون.

وحظي بعدها بموافقة جميع الحكام في تجارب التأهل.

Check out this video on YouTube:

by Arabs got talen - Hasan Minawi on Saturday, May 23, 2020وكان ميناوي قد تأهل للنهائيات في برنامج المواهب العربية "أراب غوت تالنت" عام 2012، وغادر بعدها إلى الولايات المتحدة حيث شارك في تأسيس فرقة موسيقية أسماها "اوركتسرا عرب لوس أنجلوس للموسيقا العربية".

وبدأت الفكرة عنده بتحويل "قشة العصير" إلى آلة موسيقية في 2008 عندما كان يعمل مدرسا، حيث استطاع تحويل إحداها من أجل أحد الطلاب لديه من أجل العزف عليها، إذ لم يكن لدى هذا الطالب آلة موسيقية للعزف عليها حينها.

عازف مصاصة .حسن ميناوي .الاردن😍Posted by ‎الياس صوان‎ on Thursday, July 4, 2019

وبدأ بعدها ميناوي مع طلابه بإعادة تدوير أي شيء تقع أيديهم عليه ليجعلوه آلة موسيقية، مستخدمين الجزر أو عصي آلات التنظيف وحتى عبوات المشروبات الغازية.

كل عام وأنتم بالف خير بمناسبة عيد الأضحى المبارك أعاده الله عليكم يالخير والبركات ولو سمحتو شير فضلاً وليس أمراً ان شاء الله بربح المسابقة بفضل شيراتكم .

#Minawi #hasan #loops #strawPosted by Hasan Minawi on Thursday, August 16, 2018

وكان ميناوي قد درس الموسيقى في الجامعة الأردنية وحصل على شهادة الماجستير منها.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تأهل في "بريتن غوت تالنت".. أردني يعزف على قشة العصير) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تأهل في "بريتن غوت تالنت".. أردني يعزف على قشة العصير) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).