«اشترَيتُ فُستاناً زَهرِياً»: ما الذي نغَّصَ فرحة تخرّج طلبة العراق؟

2020/05/24 | 17:26 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- «كان من المفترض أن يكون هذا العام، عام تخرّج “بسمة هيثم” بإجازة جامعية وشهادة لغة وماجيستير خارج البلاد ربما، (…) لكن الاحتجاجات و #كورونا، سيّرا الرياح عكس سفنها».هذه مقدّمة لتقرير أعدّته وكالة “فرانس بريس”…

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