حساب عراقي مزيف على تويتر يخدع مسؤولاً أميركياً

2020/05/24 | 17:27 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أبدى مركز الإعلام الرقمي بالعراق، الأحد، استغرابه من قيام مسؤول أميركي بالتعليق واقتباس تغريدة لحساب "مزور" على موقع التواصل الاجتماعي تويتر ....

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