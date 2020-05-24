فيصل العيساوي : القروض الخارجية التي يسعى لها العراق ستغنينا عن تطبيق سياسة استقطاعات الرواتب

2020/05/24 | 17:29 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد عضو اللجنة المالية النيابية، فيصل العيساوي، ان القروض الخارجية التي يسعى لها العراق ستغنينا عن تطبيق سياسة استقطاعات رواتب الموظفين أو الادخار الاجباري.

وقال العيساوي ان الاشهر الستة الاخيرة من عام الفين وعشرين ستكون صعبة للغاية وسنعاني من أزمة مالية كبيرة.

واضاف ان الدولة متجهة في مسارين لتوفير التمويل دون اللجوء الى الاستقطاعات والمساس برواتب الموظفين، لافتا الى ان الاتفاق كان على أن الاستقطاع لا يمس من يستلم مليون فما دون لكن الاتفاق الاخير لا يمس من يستلم خمسمئة الف دينار عراقي فما دون بالتالي ستظلم طبقات كبيرة من ذوي الدخل المحدود.

وأوضح العيساوي ان القروض التي تسعى البلاد اليها من خلال مفاتحة بعض الدول ستغنينا عن الاستقطاعات والدخل الاجباري.

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