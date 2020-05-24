الكاظمي يبحث مع نواب واسط الاستجابة السريعة لمطالب المتظاهرين

2020/05/24 | 17:29 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت النائب عن محافظة واسط، اقبال عبد الحسين، عن ما بحثه لقاء نواب المحافظة مع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.

وقالت عبد الحسين، في بيان إن اللقاء جمع نواب محافظة واسط مع رئيس الوزراء، لمناقشة مجموعة من القضايا التي تخص المحافظة، بعد التصعيد الذي شهدته التظاهرات خلال الفترة الماضية.

وأضافت، أن الاجتماع ناقش مع الكاظمي عدة قضايا أبرزها، الاستجابة السريعة لمطالب المتظاهرين، والعمل بجدية لإكمال ملف المعلمين و تحويلهم إلى عقود وزارية أو تثبيتهم على الملاك الدائم، وتثبيت عقود الكهرباء و صرف مستحقاتهم المالية.

وتابعت أنه تم مناقشة إنهاء العمالة الخارجية في حقل بدره وحقل الأحدب النفطي وتشغيل أبناء المحافظة، وإيجاد آلية حقيقية لإكمال المستشفى التركي، ودعم الزراعة وتوفير جميع احتياجات الفلاحين، وإكمال المشاريع المتلكئة.

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