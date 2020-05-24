بالصور.. هكذا اغلقت محافظة النجف ’’مقبرة وادي السلام

2020/05/24 | 17:29 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- النجف

اقدمت السلطات الامنية في محافظة النجف، الاحد (24 أيار 2020)، على اغلاق مقبرة "وادي السلام&quo...





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