التحالف العالمي للقاحات يحدد موعداً محتملاً لطرح علاج كورونا

2020/05/24 | 17:29 - المصدر: بغداد اليوم

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قال سيث بيركلي، الرئيس التنفيذي للتحالف العالمي للقاحات والتحصين "جافي" لصحيفة سويسرية...





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