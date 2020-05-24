2020/05/24 | 17:33 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز أغلقت الحكومة المحلية في النجف، اليوم الأحد، مقبرة وادي السلام بالكتل الكونكريتية لمنع وصول الزائرين لها للوقاية من تفشي فيروس كورونا.ووثق مراسل “العهد نيوز”، بالصور عملية غلق مداخل ومخارج المقبرة بالكتل الكونكريتية لمنع دخول الزائرين وحدوث تجمعات خلال فترة العيد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور.. غلق مقبرة وادي السلام في النجف الأشرف بالكتل “الكونكريتية”) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصور.. غلق مقبرة وادي السلام في النجف الأشرف بالكتل “الكونكريتية”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).