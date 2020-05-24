بالصور.. التحالف الدولي يزود البيشمركة شحنة تجهيزات لمكافحة

2020/05/24 | 17:34 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلن التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الاميركية، اليوم الأحد، تزويد قوات البيشمركة بتجهيزات عسكرية ضمن خطة مكافحة تنظيم "داعش".

وذكر بيان للتحالف ورد لوكالة شفق نيوز، أنه "تم تزويد قوات البيشمركة بـ 23 بالة تحتوي على تجهيزات تشمل الزي العسكري وأسلاكاً شائكة ضمن برنامج صندوق تمويل التدريب والتجهيز لمكافحة داعش".

وشملت أصناف الملابس والمواد التي تم توزيعها الأحذية والجوارب والسراويل والمعاطف والقفازات ذات الأحجام المختلفة، وفقا للبيان، الذي اشار الى أن العميد في قوات البيشمركة شيرزاد أولا تسلم الشحنة بالنيابة عن حكومة إقليم كوردستان.

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