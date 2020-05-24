2020/05/24 | 17:35 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اسبانيا تعلن تسجيل نحو 500 اصابة جديدة بكورونا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/24 | 17:35.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اسبانيا تعلن تسجيل نحو 500 اصابة جديدة بكورونا) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اسبانيا تعلن تسجيل نحو 500 اصابة جديدة بكورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).